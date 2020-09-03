Müge Anlı’daki Gülsüm Nine olayı nedir? Gülsüm Çınar olayında son gelişmeler…

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.

5 GÜNLÜK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar’ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

5 GÜNLÜK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Jandarma tarafından olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda Gülsüm Çınar'ın damadı Mustafa Avcı ve kızları gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üçlü hakkında ‘kasten öldürme’, hakkında da ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

DAMAT İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Avcı.’nın olay sırasında tüm gün işyerinde olduğunu söylediği ancak saat 13.30 ile 17.00 arasında işyerinde bulunmadığı, temizlik işleri müdüründen saat 12.30 sıralarında ‘kayınvalidesinin kaybolduğu’ gerekçesiyle izin aldığı, şüphelinin aynı işyerinde çalışan arkadaşı B.A.'dan kendisi için işyerinde olduğu şeklinde yalancı şahitlik yapmasını istediğini, diğer iş arkadaşlarının da işyerinde olmadığını söyledikleri ileri sürüldü.

BAKMAKTAN BIKIP, 'İKİMİZDE ÖLELİM, KURTULALIM' DEMİŞ

Gülsüm Çınar'ın kendisine ait evin yarı hissesini bakımını yapmak şartıyla kızı şüpheli Ayşe Avcı.'ya 2010 yılında noter kanalıyla devrettiği belirtilen iddianamede, Ayşe Avcı'nın, Gülsüm Çınar'a bakmaktan bıktığı ve 'ikimizde ölelim, kurtulalım' diye söylediği yer aldı.



YASAK İLİŞKİYİ GÖRDÜĞÜ İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?



Dava dosyası devam eden olayda Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda şüpheli olarak gösterilen damadın, baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi. Canlı yayında taraflardan gelen açıklamalar ise başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de çileden çıkarttı.



"Ben bir erkeğe baksam benim günahımdır ama o bir kadına bakıyorsa onun günahı" diyen Ayşe Avcı'ya, Psikiyatrist Arif Verimli'nin, 'Mustafa, Ayşe Hanım senin yaptığını sana yapsa ne yapardın?' sorusunu yöneltmesi üzerine gelen yanıt stüdyoda gerginliğe neden oldu. Mustafa Bey,'Ben ayrılırdım hata yaptığı için' dedi, Müge Anlı, 'E o seni affetmiş sen de onu affetseydin" dedi. Mustafa Bey'in sözlerine, "Bir erkek hata yapabilir ama bir kadın hata yapamaz" şeklinde devam etmesi, stüdyoda bulunan herkesi sinirlendirdi.

Gülsüm Nine yasak bir ilişkiyi gördüğü için öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.



YALAN İFADE TALEP ETMİŞ



Gülsüm Nine’nin kaybıyla ilgili Mustafa Avcı’nın ifadesinde işyerinde olduğu sabah 08.30’da şantiyeye geldiğini 17-18 lere kadar şantiyede kaldığını kayınvalidesinin kayıp olduğunu saat 19.00’dan sonra öğrendiğini, sonrasında 2 gün boyunda kayınvalidesinin arama çalışmalarına katıldığını söylediği ifadeden okundu. Mustafa Avcı’nın iş arkadaşından yalan ifade talep etmesi soru işaretlerine neden oldu.