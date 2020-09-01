Müge Anlı'daki Gülsüm Çınar olayında son dakika gelişmeleri: Gülsüm Çınar cinayete mi kurban gitti?

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.



5 GÜNLÜK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI



Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar’ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.



5 GÜNLÜK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI



Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi.



'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI



Jandarma tarafından olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda Gülsüm Çınar'ın damadı Mustafa Avcı ve kızları gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üçlü hakkında ‘kasten öldürme’, hakkında da ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.



DAMAT İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Avcı.’nın olay sırasında tüm gün işyerinde olduğunu söylediği ancak saat 13.30 ile 17.00 arasında işyerinde bulunmadığı, temizlik işleri müdüründen saat 12.30 sıralarında ‘kayınvalidesinin kaybolduğu’ gerekçesiyle izin aldığı, şüphelinin aynı işyerinde çalışan arkadaşı B.A.'dan kendisi için işyerinde olduğu şeklinde yalancı şahitlik yapmasını istediğini, diğer iş arkadaşlarının da işyerinde olmadığını söyledikleri ileri sürüldü.



BAKMAKTAN BIKIP, 'İKİMİZDE ÖLELİM, KURTULALIM' DEMİŞ



Gülsüm Çınar'ın kendisine ait evin yarı hissesini bakımını yapmak şartıyla kızı şüpheli Ayşe Avcı.'ya 2010 yılında noter kanalıyla devrettiği belirtilen iddianamede, Ayşe Avcı'nın, Gülsüm Çınar'a bakmaktan bıktığı ve 'ikimizde ölelim, kurtulalım' diye söylediği yer aldı.



DAMAT İŞ YERİ ARKADAŞINDAN YALAN SÖYLEMESİNİ İSTEMİŞ



İddianamede, jandarma tarafından tanık olarak ifadesi alınan B.A.'nın, Mustafa Avcı ile Manavgat Belediyesi'nde birlikte çalıştıklarını, bir süre önce Mustafa Avcı'nın kendisine, 'Seni şahit olarak yazdıracağım. Karakolda ifade vereceksin, jandarmanın sana soracağı tek bir şey var, o da 22 Haziran tarihinde benim işte olup olmadığımı soracaklar, sen de benim 22 Haziran 2016 günü belediyede iş yerinde olduğumu, sabahtan akşama kadar tüm gün şantiyeden ayrılmadığımı söyleyeceksin' dediğini, kendisinin de konunun detayını bilmediği için ve onu kırmamak için 'olur abi, sıkıntı yok' dediğini, şu anda çalışmış olduğu Manavgat Belediyesi'ndeki işine 12 Temmuz 2016 günü başladığını dolayısıyla Mustafa Avcı'nın 22 Haziran 2016 tarihinde iş yerinde olup olmadığını bilmediğini, şüphelinin kendisinden 'yalancı tanıklık' yapmasını istediği ileri sürüldü.