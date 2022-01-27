Müge Anlı'daki Fahriye Büyükçiçek olayı nedir?

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Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek’ten iki aydır haber alınamıyordu. Büyükçiçek, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Kızlarının 42 yaşındaki Hazım ile evlendiklerini öğrenen aile çocuklarının geri dönmesi çağrısında bulundu. Fahriye Büyükçiçek’in kendisine cinlerin musallat olduğunu söylediğini belirten aile, evlendiği Hazım beyin ise kendilerine ‘Kötü adamlar ona musallat oldu, yanıma aldım’ dediğini söyledi.

Programın sunucu Müge Anlı, Fahriye Büyükçiçek’in mental sorunları olabileceğinin altını çizdi.



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Fahriye, 2 aydır haber alınamama durumu olmadığını, her gün konuştuklarını, okuluna devam ettiğini, çalıştığı yerde eşi ile tanıştığını, kafede çalıştığını, eşinin de müşteri olarak geldiğini, o şekilde tanıştıklarını dile getirdi. Fahriye, yaşından dolayı çekindiğinden ailesine götürmediğini belirtti.



“Çocuğu kumpasa getirdiler kandırdılar.” diyerek göz yaşı döken baba Ahmet Büyükçiçek ise “Söz konusu kişinin sicilinin kabarık olduğunu ve 3 kez boşandığını” söyledi ve kızının bırakmayacağını ifade etti.