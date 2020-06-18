Müge Anlı'daki esrarengiz Sinop yangınında son durum: Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu?

Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Erdal Özkaya annesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı.



Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?



Sinop'taki yanan evdeki 3 kişiye ne oldu?



Yangının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen olaydaki hala sır perdesi aralanmadı. Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın yangında öldüklerine dair bugüne kadar hiçbir ize rastlanmaması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Sinop'taki yangın olayında akılalmaz iddialar ortaya atıldı.



Yangının sebebi muhtarlık seçimi mi?

Muhtarlık seçimleri dolayısıyla Özkaya ve Yıldız aileleri arasında büyük sorunlar olduğu hatta geçmişte yaşanan bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Programa katılan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında 'evi yaktığımızda' dediği öğrenildi. Bunu farkeden izleyiciler telefonu kilitledi. O görüntüler tekrardan izletildiğinde Şaban bey, 'Dilim sürçtü' dedi.

Oğlunu Almanya'ya kaçırdığı iddia edildi

Yangın sonrası ortaya atılan iddialardan biri de evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömülmesine yönelikti. Yangında kaybolan 3 kişiyle ilgili en ilginç iddia ise Erdal’ın o yangında çocuğunu kurtardığı ve tehdit nedeniyle Erdal’ın oğlu Ramazan’ı Almanya’ya gönderdiği yönündeydi."

Çelişkili ifadeler

Nurten Özkaya’nın ise 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Canlı yayında eşinin hamile olduğunu bilmediğini söyleyen Erdal Özkaya'nın aslında hamilelikten haberdar olduğu programın diğer günlerinde ortaya çıktı. Erdal bey bu dedikoduları çok takmadığını canlı yayında söylese eşinin yangından önce hamile olduğunu öğrenince "Çocuk kimden?" sorusu sorduğu ortaya çıktı. Ve bu soru yüzünde eşi ile artışma yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Sinop’taki yangın olayı ile ilgili Erdal Özkaya’nın çelişkili ifadeleri Müge Anlı ve stüdyoda bulunanları da şaşkına çevirdi.