Müge Anlı’daki Engin Karakollu olayı nedir?

2019 yılında yaklaşık 15 aydır Engin Karakollu'dan haber alamayan anne ve kız kardeş, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Şaziment Karakollu, 34 yaşındaki oğlu Engin Karakollu'nun 15 aydır kayıp olduğunu ve en son babası Arif Karakollu'yla beraber görüldüklerini söyledi. Oğullarının psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen Şaziment Karakollu, oğullarının kendisini, eşini ve kızlarını sürekli darp ettiğini bu nedenle kızıyla beraber evlerini terk edip İstanbul'a yerleştiklerini belirtti.

Şaziment Karakollu program sırasında oğulları Engin Karakollu'ya bir şey olduğunu ve suçlusunun da baba Arif Karakollu olduğunu iddia etti.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Engin Karakollu cinayetinin detayları Müge Anlı’da gün ışığına çıktı. Eşi ve kızının stüdyodan çıkmasını isteyen Arif Karakollu, 34 yaşındaki oğlu Engin Karakollu’yu tek kurşunla öldürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Oğlunun öldürdüğü tüfeğin parçalarını evin çatısına attıktan sonra öldürdüğü oğlunu da evin önüne gömdüğünü anlatan Arif Karakollu, mecbur kaldığını söyledi.