Müge Anlı'daki Ecrin bebek (Ecrin Kurnaz) cinayetinde son dakika gelişmesi – Ecrin Bebek’in katili bulundu mu?

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ecrin Bebek Olayı nedir?

27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Kemiklerin sonradan bırakıldığı ihtimali

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Üvey amca takibe alındı

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.