Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında son durum: Öldürüldü mü? Celalettin Polat'ın katili ortaya çıktı mı?
Müge Anlı tekrar bölümleriyle birlikte Celalettin Polat olayı yeniden gündeme geldi. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden 11 yıldır kendisinden haber alınamayan Celalettin Polat'ın kardeşleri Müge Anlı ekibinden yardım istemişti. Peki, dört çocuk babası Celalettin Polat öldürüldü mü? Celalettin Polat'ın katili ortaya çıktı mı? İşte Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında son durum...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen konullardan Celalettin Polat'ın akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Haziran 2009'da Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki Cennet Pınar köyünde ortalıklardan kaybolmuştu. 10 yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Celalettin Polat'ın öldürüldüğü iddia ediliyordu. Ailesinin yurt dışına gittiğini söylediği babası Celalettin Polat'ın kardeşleri aldıkları bir telefonla yıkıldı. Celalettin Polat'ın kardeşi Sabahattin Polat, 9 ay önce ankesörlü telefonla arayan bir kişinin abisinin öldürüldüğünü ve köylerinde değirmen başındaki tandırın altına gömüldüğünü söylediğini iddia etti.
AİLESİNİN SÖZLERİ KAN DONDURDU
Cellattin Polat'ın oğlu Emre Polat iddialar üzerine programa katıldı katıldı. Babası gittikten sonra insan gibi yaşadıklarını belirten Emre Polat'ın sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Babasından şiddet gördüğünü söyleyen Emre yakacak odunları kendi üstlerinde kırdığını öne sürdü. Güldane Hanım'ın, eşinin kaybolmasından 2 sene sonra resmi birimlere kayıp başvurusunda bulunduğu söylenirken bunun yanı sıra eşinin kaybolmasının ardından çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşmeleri de dikkatleri üzerine çekti. Celalettin Polat'ın kardeşi ağabeyinin çocuklarını dövdüğünü de yalanlamadı.
Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığını öğrenmek için inceleme başlatıldı.
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