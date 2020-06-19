Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi: Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı - Ayşe Altuntaş'ın katili kim?

Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı.4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ayşe Altuntaş'ın kızı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.

MEHMET TAŞDELEN'İN ŞOKE ETKİSİ YARATAN SÖZLERİ

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.

SÜRPRİZ GÖRGÜ TANIĞININ SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

4 Haziran 2020 Perşembe günü Atv ekranlarında ilk kez bir görgü tanığı konuştu. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" diyen görgü tanığı çobanın sözleri herkesi şoke etti.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş olayında 3 kişi haziran ayında gözaltına alınmıştı. Gözaltıları canlı yayında Müge Anlı duyurmuştu. Gözaltı haberinden bir ay sonra Ayşe Altuntaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Taşdelen, ilişki yaşadığı aynı zamanda kuzeni olan Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürdüğünü itiraf etti.