Müge Anlı'da Suriyeli Selva Beşali bulundu mu?

28 yaşındaki Selva Beşali, İstanbul'da şüpheli şekilden ortadan kayboldu. 50 gündür aranan kadından tek bir iz bile yok. Aile, Selva Beşali'nin bulunması için programa konuk olup bildiklerini anlattı.



28 yaşındaki kadının eşi Müge Anlı'da şu ifadeleri verdi;



''Ben eşimi çok kıskanıyordum. Benim hattım ondaydı o da halasının kızlarıyla çok konuşuyordu. Ben de hattı kullanmasını istemedi. Eşim hattı kırdı 'tamam kullanmam' dedi.''

Müge Anlı’ya bağlanan tanıklar şiddet iddiasında bulundu. Selva Beşali’ni tanıyanlar, eşi tarafından çok şiddet gördüğünü söyledi.