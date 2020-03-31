Müge Anlı'da Şevki Hoca olarak bilinen Şevki Sözen kimdir?

Şevki Sözen, Müge Anlı'nın programında uzman konuk olarak yayınlara dahil olmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN 1963’te KAbil/AFGANİSTAN’ da doğmuştur.

İlk okul eğitimini: Ataköy İlkokulu'nda tamamladıktan sonra sırasıyla; Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, New Jersey / A.B.D. , Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü’nde tamamlamıştır.Kariyerine Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 1987 yılında Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN iş hayatına sırasıyla;

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003)

kurumlarında bulunmuş ve şu anda; İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Prof.Dr. Mehmet Şevki SÖZEN İngilizce ve Fransızca dillerini bilmekte ve Tiyatro alanına ilgi duymakta, Aile İçi Şiddet, Çocuk İstismarı ve Cinsel Saldırılar alanlarında danışmanlık yapmaktır.