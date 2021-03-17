Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? DNA sonucu için heyecanlı bekleyiş

Bir ailenin yıllar önce evlat edindiği 38 yaşındaki Erman Akalp, bir yakınından gerçeği öğrendi. Üç ay önce kan kanseri teşhisi konan Akalp, ilik nakli için ailesini aramaya karar verdi. Onları bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Hastalığı nedeniyle Adana Seyhan'dan yayına gelemedi ancak onu evlat edinen ailesindeki dayısı ve teyzesi ekranlarda yer aldı.



"Bana dünyaya gelirken can vermişlerdi, şimdi bir ünite kan ile tekrar hayat vermelerini istiyorum" diyordu. Bir aileden haber geldi, "Biz onun gerçek ailesi olabiliriz" diye. Ablası olduğunu iddia eden Hatice Erkoçak ve eşi İsmail Erkoçak stüdyoya geldiler. Kardeş adaylarından bir diğeri de Dede Alsan oldu. Şimdi yapılacak DNA testlerinin sonucu bekleniyor.

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