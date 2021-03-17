MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMüge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? DNA sonucu için heyecanlı bekleyiş
GeriTelevizyon Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? DNA sonucu için heyecanlı bekleyiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 17.03.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? DNA sonucu için heyecanlı bekleyiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? DNA sonucu için heyecanlı bekleyiş

Lösemi hastası Erman Akalp ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. İlik nakli için biyolojik ailesini arayan Erman Akalp için iki aile programa başvurmuştu. Kardeş adaylarının örnekleri verildi, DNA testi sonucu için geri sayım başladı. Peki, Erman Akalp’ın ailesi bulundu mu, son durum ne?

Bir ailenin yıllar önce evlat edindiği 38 yaşındaki Erman Akalp, bir yakınından gerçeği öğrendi. Üç ay önce kan kanseri teşhisi konan Akalp, ilik nakli için ailesini aramaya karar verdi. Onları bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Hastalığı nedeniyle Adana Seyhan'dan yayına gelemedi ancak onu evlat edinen ailesindeki dayısı ve teyzesi ekranlarda yer aldı.

"Bana dünyaya gelirken can vermişlerdi, şimdi bir ünite kan ile tekrar hayat vermelerini istiyorum" diyordu. Bir aileden haber geldi, "Biz onun gerçek ailesi olabiliriz" diye. Ablası olduğunu iddia eden Hatice Erkoçak ve eşi İsmail Erkoçak stüdyoya geldiler. Kardeş adaylarından bir diğeri de Dede Alsan oldu. Şimdi yapılacak DNA testlerinin sonucu bekleniyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi