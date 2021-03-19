Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? DNA sonucu için cuma günü işaret edilmişti
Lösemi hastası Erman Akalp, gerçek ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibine başvurmuştu. İlik nakli için kardeşlerini arayan Erman Akalp'ın ailesinden olabileceklerini düşünün iki kişi yayına gelmişti. Olayı takip eden televizyon izleyicileri, "Erman Akalp’ın ailesi bulundu mu, son durum ne?" sorusuna yanıt arıyor. Kardeş adaylarının örnekleri verildi, DNA testi sonucu için geri sayım başladı. Müge Anlı, Erman Akalp'ın DNA sonucu için 19 Mart'ı bugünü işaret etmişti.
1982’de henüz birkaç günlük bebekken evlatlık verilen Erman Akalp, yıllar sonra gerçeği öğrendi. Kendisini alan ailenin vefatı ardından evlatlık olduğunu duyan Akalp, kanser hastası olduğunu öğrenince biyolojik ailesini bulmaya karar verdi ve Müge Anlı ekibine başvurdu. Akalp, hastalığı nedeniyle Adana Seyhan'dan yayına gelemedi ancak onu evlat edinen ailesindeki dayısı ve teyzesi ekranlarda yer aldı.
"Bana dünyaya gelirken can vermişlerdi, şimdi bir ünite kan ile tekrar hayat vermelerini istiyorum" sözleriyle gerçek ailesine seslenen Erman Akalp'ın bekleyişi sürerken, bir aileden, "Biz onun gerçek ailesi olabiliriz" diye haber geldi. Ablası olduğunu ileri süren Hatice Erkoçak ve eşi İsmail Erkoçak, canlı yayına katıldı.
Kardeş adaylarından bir diğeri de Dede Alsan oldu. Şimdi yapılacak DNA testlerinin sonucu bekleniyor.
Hikaye olarak Hatice Hanım'ın, fiziksel görünümde ise Dede Alsan'ın kendisine yakın olduğunu ifade eden Erman Akalp, "İnşallah birinden biri çıkar, hiç fark etmez. İkisi de benim için kardeşim yani" dedi.