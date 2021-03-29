Tepkiye neden olmuştu: Emel Şimşek vazgeçti… Fatih Sönmez kimdir?

Şüpheli bir şekilde birlikte yaşadığı kişiyle kayıplara karışmıştı. Emel Şimşek 45 gün sonra Müge Anlı'da ortaya çıktı. Annesini istemediğini ifade etti. Emel Fatih'in evli olmadığını pandemiden dolayı nikâh kıyamadıklarını yakında resmi olarak evleneceklerini açıkladı. Mehmet Şimşek yayına bağlandı.(Emel'in oğlu) Mehmet annesinin nasıl mutlu olduğunu anlayamadığını gözaltlarından her şeyin belli olduğunu söyledi. Emel Hanım'ın küçük kızı yayına bağlandı. Annesine seni çok özledim lütfen geri dön diyen küçük kız ve anne Emel Hanım gözyaşlarına boğuldular.

42 yaşındaki Fatih Sönmez isimli sevgiliyle bir buçuk aydır çocuklarını aramayan Emel Şimşek’i uyarmak için yayına telefon yağdı. Telefona bağlanan yabancı uyruklu bir kadın Fatih isimli kişiyle hala aşk yaşadığını öne sürdürdü. Emel Şimşek’in çektiği kredileri Fatih’in kendisine getirdiğini iddia eden kadının sözleri de fayda etmedi. Emel Şimşek bütün uyarılara rağmen sevgilisine güvendiğini ve kimseye inanmadığını söyledi.

Bütün söylenenlere inat mutlu olduğunu ifade eden ve çocuklarının ısrarlarına rağmen sözünden dönmeyen Emel Şimşek, Müge Anlı ve ekran karşısındakileri çileden çıkardı.

VAZGEÇTİ

Aradan geçen 2 gün sonra Emel Şimşek'ten sevindiren açıklama geldi. Saatler süren yayında ikna olmayan Emel Şimşek, 29 Mart tarihli canlı yayında Fatih'ten vazgeçtiğini söyledi.

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