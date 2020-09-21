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Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Müge Anlı’da aranıyordu: Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?

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Müge Anlı’da aranıyordu: Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?
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13 gündür kayıp olan Duygu Çelikten’in ailesi Müge Anlı’dan yardım istemişti. Müge Anlı, Çeliktn’in kaybıyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Duygu Çelikten’in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Müge Anlı'da aranan Duygu Çelikten ormanlık alanda ölü bulundu. Sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri alan Çelikten'in ormanlık alana gömüldüğü açıklandı. Kızlarını kaçırdığını söyleyen anne, kızının fatura ödemesi için dışarı çıktığını, dönüşte komşusunun kızlarını zorla arabaya bindirerek kaçırdığını duyduklarını söylemişti. Duygu Çelikten'in birlikte yaşadığı Veli tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. 

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