Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu - Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili detaylar

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu ortaya çıktı. Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi. Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

SÜLEYMAN AKBABA OLAYININ AYRINTILARI

İstanbul Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Akbaba esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli komşu kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti. Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Birsen Hanım, başına bir şey gelme ihtimali olduğunu da belirtti. Biz de çocuk sahibi olacağız diyerek eşinin ağladığını ifade eden Birsen Akbaba, kafasının çok karışık olduğunu söyledi ve Müge Anlı'dan olayın aydınlaması için yardım istedi. Süleyman Akbaba’nın birkaç kişiyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de TEM Otoyolu kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin, geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Büyükçekmece Kuzey Yol Beylik Çayırı Viyadüğü civarındaki çamlık alanda poşet içerisinde ceset bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede (8) ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştur. Olaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, gelişmelerden bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Cinayetin 4-5 gün önce yaşandığına ve 40 yaşlarında bir kişiye ait olduğuna dikkat çeken Müge Anlı, cesedin Süleyman Akbaba’ya ait olabileceği ihtimalini akıllara getirmişti.