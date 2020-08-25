Müge Anlı’da aranan küçük Miraç’a ne oldu? Miraç Çiçek olayında son durum

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, 25 gündür bulunamadı. Anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ekipleriyle UMKE ve güvenlik korucuları, arama çalışması başlattı. Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

ŞÜPHELİ BEYAZ ARABA

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Miraç'ın kaybolduğu noktada bulunan beyaz arabanın şüpheli olduğu belirtildi. Bayram olması nedeniyle oldukça kalabalık olan köyde beyaz bir arabanın hızlı bir şekilde manevra yaparak kaçarcasına uzaklaştığı belirtildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Günlerdir izine rastlanmayan Miraç'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, çocuğu kaybolduğu gün görenlerin bilgisine başvurdu. Mahallede yürütülen çalışmada, Miraç'ı görenler ile tek tek görüşüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun kaybolması ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIĞI

Miraç'ı en son gören Nihat Çiçek canlı yayında Miraç ile köylülerden Ramazan Çam'ın aynı yöne gittiğini belirtti. "Biraz yürüyünce biz bile yoruluyoruz" diyen Nihat Çiçek, yolun yokuş aşağı olduğunu, tek başına küçük bir çocuğun yürüyemeyeceğini söyledi.