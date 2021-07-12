Müge Anlı yeni sezonu ne zaman?

Sezon finalinde ekibiyle birlikte çok iyi sezon geçirdiklerinin altını çizen Müge Anlı, eylül ayında izleyicisiyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. Sezonu ile atv ekranlarında olacak.



YENİ SEZON EXXEN’DE Mİ OLACAK



Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı öne sürülmüştü. Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı söylentiler arasındaydı. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Anlı'dan bu iddiaya yanıt geldi. Müge Anlı, yeni sezonda da Tatlı Sert ile ATV ekranlarında olacağını belirtti.

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