Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu - Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Yıllardır kendi adını taşıyan programıyla ekranlarda olan Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurmuştu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini vermişti. Günler sonra Müge Anlı için net tarih bilgisi geldi.



Müge Anlı ve ekibi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.



SONGÜL KARLI DA KATILACAK



Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı’ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.