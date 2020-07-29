Müge Anlı yeni bölümleri bir süre yok mu? Müge Anlı'dan sezon finali açıklaması

Müge Anlı kendi adını taşıyan programının yeni bölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle programa ara verdiklerini hatırlatan ve bu nedenle sezon finali yapmayacaklarını söyleyen Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından taşınacaklarını, bu nedenle yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını açıkladı. Yeni stüdyoya geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlendi. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla tanınıyor.