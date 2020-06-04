Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Ayşe Altuntaş olayı hakkında bilgiler

4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Kızı Fadime ise annesinin teyze oğlunu Mehmet Taşdelen'i işaret etmişti. Ayşe Altuntaş'ın son olarak görüştüğü isim olan Mehmet Taşdelen'in iddiaları Müge Anlı'ya damga vurmuştu.

Canlı yayında annesinin 5 sen önce Mehmet bey ile bir ilişkisi olduğunu söyleyen Fadime altundaş "Mehmet beyle 5 sene önce bir ilişkisi olmuş bende 1,5 sene önce öğrendim. Mehmet beyde evli ve 5 çocuğu var. Ama şuan ayrı olduklarını söylemişlerdi bana. Ama annem uzak bir yere gittiği zaman Mehmet beyden yardım alıyordu" açıklamaları ile yaşanan yasak aşkı gündeme getirdi.

"PARA KARŞILIĞI ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, ""Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden kuzen Mehmet Taşdelen, yayından hemen sonra yaptığı açıklamalardaki tutarsızlık nedeniyle gözaltına alındı. Taşdelen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.