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Televizyon
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Müge Anlı, taklidini yapan Tansu Dayan’ı canlı yayına davet etti!

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Sosyal medyada yaptığı Müge Anlı taklitleriyle popülerleşen Tansu Dayan ve başarılı sunucu ilk kez bir araya geldi.

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tansu Arif Dayan’ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene “Sen benimle ilgili neler yapıyorsun” diyerek takıldı. Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan’a başarılı sunucu “Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek” dedi. Gönderileri yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan Tansu Dayan, “Bunu insanlar benden beklemeye başladı. ‘Senin kocanın evi yok ki’ repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde ‘bugün bana ne malzeme çıkabilir’ diyerek sizi izliyorum” diye konuştu.

 

 

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