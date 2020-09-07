Müge Anlı, taklidini yapan Tansu Dayan’ı canlı yayına davet etti!

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tansu Arif Dayan’ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene “Sen benimle ilgili neler yapıyorsun” diyerek takıldı. Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan’a başarılı sunucu “Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek” dedi. Gönderileri yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan Tansu Dayan, “Bunu insanlar benden beklemeye başladı. ‘Senin kocanın evi yok ki’ repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde ‘bugün bana ne malzeme çıkabilir’ diyerek sizi izliyorum” diye konuştu.