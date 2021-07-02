Müge Anlı sezon finali yapıyor… Müge Anlı programı ne zaman başlamıştı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı.



13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar binlerce cinayeti aydınlatırken birçok kaybı da buldu. TİAK reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programıdır.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek’le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek’in ayrılığı ardından Pakize Suda’yla Kanal D’de program sunmaya başladı.

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert ‘in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var” adlı programı sundu.

Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var.

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