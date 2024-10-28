Müge Anlı Seyfi Birbir öldü mü, yaşıyor mu? Seyfi Birbir intihar etti iddiası doğru mu?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Seyfi Birbir, Sakarya’daki evinde ikinci kez intihar girişiminde bulundu ve hayatını kaybetti. Oğlu hakkında verdiği farklı ifadelerle gündeme gelen Birbir, program süresince kamuoyunda merak uyandırmıştı. İntihar haberi, sosyal medyada geniş yankı bulurken, olayın detayları ve arka planı, soru işaretleriyle birlikte araştırılmaya devam ediliyor.

SEYFİ BİRBİR KİMDİR?

Seyfi Birbir, ATV’de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmiş bir isimdir. Oğlu hakkında çelişkili ifadeler vermesi ve açıklamalarıyla dikkat çeken Birbir, programda dile getirdiği açıklamalarıyla sosyal medyada ve kamuoyunda geniş bir merak uyandırdı. Sakarya’da yaşadığı evde intihar girişiminde bulunan Birbir'in hayatını kaybettiği iddiaları gündeme geldi.