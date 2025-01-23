Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programa neden katılmıyor?

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Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının önemli konuklarından birisi olan Rahmi Özkan'ın olmaması pek çok izleyicinin dikkatini çekti. Programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan avukat Rahmi Özkan'ın neden olmadığı, programa neden katılmadığı merak konusu oldu.

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK? RAHMİ ÖZKAN PROGRAMA NEDEN KATILMIYOR?

Canlı yayın sırasında Müge Anlı, izleyicilere Rahmi Özkan’ın programda yer almadığını ve yayın dışı kalmasının sebebini açıkladı. Anlı, Özkan’ın tansiyonunun yükseldiğini ve bunun sonucunda hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ancak, Rahmi Özkan hastane odasından programı takip etmeye devam etti.