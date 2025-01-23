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Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programa neden katılmıyor?

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#Rahmi Özkan#Müge Anlı#Müge Anlı Rahmi Bey
Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok Rahmi Özkan programa neden katılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:09

Müge Anlı'nın önemli konuklarından birisi olan Rahmi Özkan, birkaç gündür yayında olmaması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başlandı. Rahmi Özkan'ın programda neden olmadığını merak eden pek çok seyirci konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştirdi. Peki, Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programa neden katılmıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının önemli konuklarından birisi olan Rahmi Özkan'ın olmaması pek çok izleyicinin dikkatini çekti. Programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan avukat Rahmi Özkan'ın neden olmadığı, programa neden katılmadığı merak konusu oldu. 

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK? RAHMİ ÖZKAN PROGRAMA NEDEN KATILMIYOR?

Canlı yayın sırasında Müge Anlı, izleyicilere Rahmi Özkan’ın programda yer almadığını ve yayın dışı kalmasının sebebini açıkladı. Anlı, Özkan’ın tansiyonunun yükseldiğini ve bunun sonucunda hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ancak, Rahmi Özkan hastane odasından programı takip etmeye devam etti.

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#Rahmi Özkan#Müge Anlı#Müge Anlı Rahmi Bey

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