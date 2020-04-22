Müge Anlı programı neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman?

Birçok yapım gibi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da Corona tehditi nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kaldı. Ülkemizde de etkisini gösteren coronavirüs salgını nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir süre seyircisiz çekimlerini gerçekleştirmişti. Ayrıca programın yorumcuları Avukat Rahmi Öztürk ile Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olduğu için programa katılamamıştı.

En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”