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Haber Giriş: 03.08.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Müge Anlı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Müge Anlı’dan açıklama

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Müge Anlı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Müge Anlı’dan açıklama
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Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu hafta yayın akışında yer almıyor. Müge Anlı, sezon finali yapmadıklarını ancak başka bir sebeple bir süre ekranlarda olmayacaklarını duyurmuştu. Peki, Müge Anlı neden yok, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının akıbetiyle ilgili bilgiler…

Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle programa ara veren Müge Anlı ve ekibi bir süre daha ekranlarda olmayacak. Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Songül Karlı, Müge Anlı’ya çıkacağı tarihi verdi

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı’ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, yeni açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.

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