Atv yayın akışında Müge Anlı neden yok, yayınlanmayacak mı?

Yaz sezonuyla birlikte birçok program ve dizi ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Gündüz kuşağı programı 13 sezondur birbirinden ilginç konularla ekranlara gelen programın sezon finali yine muhteşem anlara sahne oldu. 13. sezonunda 23 cinayeti çözen Müge Anlı, ekibine teşekkür etti.Anlı ekibi, Türkiye'nin her yerine ayak basarak sevilen programı birinci sırada tutmayı başardı.

Ekibiyle birlikte çok iyi sezon geçirdiklerinin altını çizen Müge Anlı, eylül ayında izleyicisiyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. Sezonu ile atv ekranlarında olacak.

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