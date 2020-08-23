Müge Anlı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programının yeni sezon detayları belli oldu. Haftalar önce 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyuran Müge Anlı ekibiyle birlikte geri dönüyor.

24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı olarak saat 10.00'da ekranlarda yer alacak.



SONGÜL KARLI DA KATILACAK



Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı’ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.