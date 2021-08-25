Müge Anlı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi net olarak açıklandı

Müge Anlı ile Tatlısert’in yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımda bulunan Müge Anlı "Kavuşmamıza çok az kaldı... Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı Tatlı ve Sert programının yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. geldi. Bu dönem 14. Sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak olan Müge Anlı’nın başlayacağı net tarih paylaşıldı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı'nın ardından programın resmi hesabından yapılan paylaşımda da "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi.

En lezzetli yemek tarifleri burada