Müge Anlı ne zaman başlıyor? Songül Karlı Müge Anlı'ya çıkacak

Müge Anlı’nın programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programın yeni bölümleri için heyecan giderek artıyor. Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını açıklamıştı. Yeni bölümlerde Songül Karlı’da programa katılacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle programa ara veren Müge Anlı ve ekibi bir süre daha ekranlarda olmayacak. Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı’ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.