MÃ¼ge AnlÄ± ne zaman baÅŸlayacak sorusu gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. Sezon finali ardÄ±ndan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert'in yeni sezonu iÃ§in heyecanlÄ± bekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. MÃ¼ge AnlÄ±'da son olarak BÃ¼yÃ¼kÅŸen cinayeti TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine oturmuÅŸtu. ProgramÄ±n takipÃ§ileri yeni sezon geliÅŸmelerini takip ediyor. Peki, MÃ¼ge AnlÄ± yeni sezonu ne zaman? MÃ¼ge AnlÄ± yeni sezon tarihi belli oldu mu? Ä°ÅŸte, o detaylar



MÃœGE ANLI NE ZAMAN BAÅžLIYOR?

12 AÄŸustos 2021 tarihli sosyal medya gÃ¶nderisinde yeni sezon tanÄ±tÄ±m fragmanÄ±na yer veren MÃ¼ge AnlÄ±, yeni sezonda da TatlÄ± Sert ile ATV ekranlarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. ProgramÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

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