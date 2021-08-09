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Televizyon
Haber GiriÅŸ: 09.08.2021 - 11:20 | Son GÃ¼ncelleme:

Müge AnlÄ± ne zaman baÅŸlayacak? Kanal ve tarih açÄ±klamasÄ±

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Müge AnlÄ± ne zaman baÅŸlayacak? Kanal ve tarih açÄ±klamasÄ±

MÃ¼ge AnlÄ± ne zaman baÅŸlayacak sorusu gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Sezon finalinde ekibiyle birlikte Ã§ok iyi sezon geÃ§irdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen MÃ¼ge AnlÄ±, EylÃ¼l ayÄ±nda izleyicisiyle yeniden buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini verdi. MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert 14. Sezonu ile atv ekranlarÄ±nda olacak. Ä°ÅŸte, MÃ¼ge AnlÄ± ne zaman baÅŸlayacak sorusuna yÃ¶nelik detaylÄ± bilgilerÂ

MÃ¼ge AnlÄ± ne zaman baÅŸlayacak sorusu gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. Sezon finali ardÄ±ndan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert'in yeni sezonu iÃ§in heyecanlÄ± bekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. MÃ¼ge AnlÄ±'da son olarak BÃ¼yÃ¼kÅŸen cinayeti TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine oturmuÅŸtu. ProgramÄ±n takipÃ§ileri yeni sezon geliÅŸmelerini takip ediyor. Peki, MÃ¼ge AnlÄ± yeni sezonu ne zaman? MÃ¼ge AnlÄ± yeni sezon tarihi belli oldu mu? Ä°ÅŸte, o detaylar

YENÄ° SEZON EXXENâ€™DE MÄ° OLACAK

MÃ¼ge AnlÄ±'nÄ±n yeni dÃ¶neme Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n paralÄ± kanalÄ± olan Exxen'de baÅŸlayacaÄŸÄ± Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n bu transfer iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n bu transfer iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentiler arasÄ±ndaydÄ±. EylÃ¼l ayÄ±nda yeni sezona baÅŸlayacak olan AnlÄ±'dan bu iddiaya yanÄ±t geldi. MÃ¼ge AnlÄ±, yeni sezonda da TatlÄ± Sert ile ATV ekranlarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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