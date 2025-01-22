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Müge Anlı konuşmakta zorlandı: Komşum ve iki çocuğu da yangında hayatını kaybetti

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#Müge Anlı#Bolu#Kartaalkaya Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 13:01

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Müge Anlı, tüm Türkiye’yi yasa boğan faciada komşusu ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiğini duyurdu. Anlı haberi verirken, konuşmakta zorlandı.

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"İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz. Benim komşum da iki evladıyla birlikte hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın herkes. Ben yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum. Allah bir daha yaşatmasın diyorum gerçekten...  'Servetine güveneme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter...' demiş atalarımız. Yangın çok zor bir şey gerçekten. Günlerdir Amerika'daki yangınları izledik. 'Nasıl olabilir' derken, tek bir otelde, söndürülemeyen yangında bu kadar canı yitirmek gerçeketen çok üzücü." 

 

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#Müge Anlı#Bolu#Kartaalkaya Yangın

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