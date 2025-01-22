Müge Anlı konuşmakta zorlandı: Komşum ve iki çocuğu da yangında hayatını kaybetti

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"İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz. Benim komşum da iki evladıyla birlikte hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın herkes. Ben yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum. Allah bir daha yaşatmasın diyorum gerçekten... 'Servetine güveneme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter...' demiş atalarımız. Yangın çok zor bir şey gerçekten. Günlerdir Amerika'daki yangınları izledik. 'Nasıl olabilir' derken, tek bir otelde, söndürülemeyen yangında bu kadar canı yitirmek gerçeketen çok üzücü."