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Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Müge Anlı'nın hayatı ve kızı hakkında bilgiler...

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Müge Anlı kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Müge Anlı'nın hayatı ve kızı hakkında bilgiler...
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Uzun zamandır ekranlara ara veren Müge Anlı 1 Haziran itibariyle yeniden izleyicileriyle buluşacak. Uzun yıllardır sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve kendi hayatına ilişkin verdiği örneklerle sosyal medyaya da konu olan bir isim. Müge Anlı, kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütse programında beraber yaşadıkları anılarını paylaşıyor. Peki, Müge Anlı kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Müge Anlı'nın hayatı ve kızı hakkında bilgiler...

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Müge Anlı sunduğu programda 6 üniversite bitirdiğini dile getirmişti.

Televizyon kariyerine magazin programıyla başlayan ünlü sunucu, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlenmişti. Magazin programında başarılı olan Müge Anlı, programın ikinci sezonunda ise Pakize Suda ile birlikte çalıştı. 

2010 yılında ise "Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sunmaya başladı, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Magazin programı ardından bambaşka bir formata geçen Müge Anlı kendi adını taşıyan programda kayıpları bulmaya, cinayetleri aydınlatmaya başladı. Bir dönem yine ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. 

MÜGE ANLI'NIN ÖZEL HAYATI

1993 yılında evlendiği Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşanan Müge Anlı'nın bu evliliğinden Lidya Müge Akdağ isimli biri kızı var. Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

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