Müge Anlı ile Tatlı Sert’in eksikliği dikkat çekti – Müge Anlı bugün yok mu, saat kaçta yayınlanacak?

Yılbaşı ardından pek çok ekran projesi macerasına kısa bir ara verdi. Yeni yılın ilk gününde ekranlarda yer almayacak programlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Müge Anlı kendi adını taşıyan programının kısa bir ara vereceğini şu sözlerle açıkladı:



“Yarın, yeni yılın ilk günü yokuz. Pazartesi günü karşınızda olacağız." Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Ocak Pazartesi günü her zamanki saatinde (10.00) ekranlarda olacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan 16 yaşındaki kızlar bulundu. Konuşup kendilerini ifade edemeyen kızlardan birini sonra diğerini evlerinin önüne bırakan kişiler kim? Yanlarında kim tuttu? Kızlar ve ailesi ifade için emniyete gideceklerini söyledi. Aylin Öğretmenin katil zanlısı her şeyi anlattı... Şiddete karşı verdiği mücadelesiyle bilinen ve oldukça sevilen Aylin Sözer, eğitimle karşısında durduğu şiddetin kurbanı oldu. Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına hükmedilen Aylin öğretmenin katil zanlısı demir parmaklıklar ardına gönderildi. 14 yaşındaki Yiğit Fevzi'yi İstanbul Kadıköy'de iki defa gördüğünü söyleyen izleyici, gördüğü kişinin Yiğit olduğuna emin olduğunu ve birinden ''Moğolistanlı olduğunu ve işe girdiğini'' duyduğunu sözlerine ekledi. 2003'te Hakan Küçükboğa'nın Mersin'de semt pazarında bıraktığı Kadirhan bugün 23 Büşra ise 21 yaşında. Kaybolduğunda Kadirhan 6, Büşra ise 4 yaşındaydı. Hakan Bey çok pişman olduğunu, çocuklarını bulmak istediğini söyledi