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Televizyon
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
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Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümlerine ara verildi. 6 Nisan itibariyle Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını yerine tekrar bölümleri ekrana geliyor. Program takipçileri yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

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