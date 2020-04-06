Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı yeni sezonda yaşananlar!

Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu!

6 gündür kayıp olan Dilan Onat bulundu!

Mehmet Elbay cinayeti aydınlantıldı.

Mersin'de kaybolan Mahsun bulundu.

Kayıp olarak aranan Ece Yıldırım bulundu.

Remzi Çelebi'nin 25 yıldır görmediği annesi bulundu.

İki çocuk annesi Yasemin bulundu.

Evlilik ve ev hayaliyle kandıran kişiler bulundu.

İzmir'de kaybolan Salih annesine kavuştu.