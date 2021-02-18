MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMüge Anlı hangi takımı tutuyor? Sık sık dile getiriyor
GeriTelevizyon Müge Anlı hangi takımı tutuyor? Sık sık dile getiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Müge Anlı hangi takımı tutuyor? Sık sık dile getiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müge Anlı hangi takımı tutuyor? Sık sık dile getiriyor
Abone Olgoogle-news

ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı , zaman zaman yaptığı futbol yorumlarıyla da sosyal medyaya konu oluyor. Müge Anlı, özellikle derbi maçları öncesinde tuttuğu takıma desteğini her fırsatta dile getiriyor. Peki, Müge Anlı hangi takımı tutuyor?

Müge Anlı fanatik Fenerbahçe taraftarı. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın, Fenerbahçe'nin 2018 yılında Beşiktaş ile oynadığı olaylı kupa maçı sonrası açıklamaları gündem olmuş hatta Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan  Müge Anlı, "Ligde takım olarak kim hak ediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın. Ama 2. ligde de olsa ben Fenerbahçeliyim" açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi