Müge Anlı hangi takımı tutuyor? Sık sık dile getiriyor
ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı , zaman zaman yaptığı futbol yorumlarıyla da sosyal medyaya konu oluyor. Müge Anlı, özellikle derbi maçları öncesinde tuttuğu takıma desteğini her fırsatta dile getiriyor. Peki, Müge Anlı hangi takımı tutuyor?
Müge Anlı fanatik Fenerbahçe taraftarı. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın, Fenerbahçe'nin 2018 yılında Beşiktaş ile oynadığı olaylı kupa maçı sonrası açıklamaları gündem olmuş hatta Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı, "Ligde takım olarak kim hak ediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın. Ama 2. ligde de olsa ben Fenerbahçeliyim" açıklamasıyla adından söz ettirmişti.