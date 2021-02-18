Müge Anlı hangi takımı tutuyor? Sık sık dile getiriyor

Müge Anlı fanatik Fenerbahçe taraftarı. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın, Fenerbahçe'nin 2018 yılında Beşiktaş ile oynadığı olaylı kupa maçı sonrası açıklamaları gündem olmuş hatta Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı, "Ligde takım olarak kim hak ediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın. Ama 2. ligde de olsa ben Fenerbahçeliyim" açıklamasıyla adından söz ettirmişti.