Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı'nın avukatından iddialara yanıt

Yıllardır ATV ekranlarında sunuculuk yapan Müge Anlı'nın sosyal medyada yapılan yorumlarda evli birinden hamile kaldığı ileri sürülmüştü. Anlı ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."