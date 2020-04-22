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Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı'nın avukatından iddialara yanıt

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Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı'nın avukatından iddialara yanıt
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Müge Anlı’nın hamile olduğu, bu nedenle programının bittiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı’nın avukatından iddialara yanıt geldi. İşte Müge Anlı'nın avukatı aracılığıyla verdiği yanıt...

Yıllardır ATV ekranlarında sunuculuk yapan Müge Anlı'nın sosyal medyada yapılan yorumlarda evli birinden hamile kaldığı ileri sürülmüştü. Anlı ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

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