Müge Anlı canlı yayınları ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm tarihi belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından haber var. Türkiye'de de vakalarına rastlanan Corona virüsü nedeniyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara vermişti. Bir süre yayınlarına devam eden Müge Anlı ve ekibi de ilerleyen günlerde canlı yayınlarını durdurma kararı almıştı. Bir süredir tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ve ekibi kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı canlı yayınları ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren sevenlerinin karşısına çıkacak.

ARA VERMESİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Müge Anlı kendi adını taşıyan programa ara verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.