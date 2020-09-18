Müge Anlı saat kaçta başlıyor? Gözler Müge Anlı canlı yayınında
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır olayı yakından takip ediliyor. Evinde ölü olarak bulunan Çakır’ın sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızmıştı. Peki Müge Anlı canlı yayını saat kaçta başlıyor? Program hafta içi her gün saat 10:00’da başlıyor.
Müge Anlı canlı yayını 18 Eylül itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Programda işlenen Aleyna Çakır olayında yaşanan gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler canlı yayına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın saati
MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’da başlıyor. Programda işlenen Aleyna Çakır olayında yaşanan gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler canlı yayına yoğun ilgi gösteriyorlar.
18 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Maria ile Mustafa
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