Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Mahsun Kırmızıgül'e filmin oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Ali Sürmeli, Seda Tosun, Erol Demiröz, Şenay Gürler, Büşra Pekin, Metin Yıldız ve Meral Çetinkaya gibi isimler eşlik ediyor.

Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak senaryosu yazılan film, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüz binlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesini konu alıyor. 1960'lı darbe yıllarına ışık tutmayı amaçlayan film, Egeli bir köy öğretmeninin Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini anlatıyor.

"Beyaz Melek" filminde Keke Ali'yi, "Güneşi Gördüm" filminde 6 çocuk babası çilekeş Ramo'yu, New York'ta Beş Minare'de ise polis Fırat'ı oynayan Kırmızıgül, bu filminde izleyicinin karşısına "Bozat" isminde şaşı bir karakter olarak çıktı.

Filmin çekimleri ise Kars, Uşak ve İzmir'de tamamlanmıştı.