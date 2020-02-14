Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ferman'a büyük sürpriz! İşte Mucize Doktor 23. bölüm fragmanı

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor 13 Şubat Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Ali'nin nazlıyla ilgili söylediği sözler 23. bölümde merak uyandıran anlara sahne olacak. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.