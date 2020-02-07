Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 22. bölümde Ali'den Ferman'a büyük itiraf

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor 6 Şubat Perşembe akşamı ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde acil serviste bulaşıcı bir hastalıktan dolayı kırmızı alarma geçildi. İlgiyle izlenen dizinin yayınlanan bölümünün hemen ardından 22. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümünde yaşanacaklar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…