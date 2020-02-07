MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 22. bölümde Ali'den Ferman'a büyük itiraf
GeriTelevizyon Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 22. bölümde Ali'den Ferman'a büyük itiraf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.02.2020 - 01:02,Son Güncelleme:/

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 22. bölümde Ali'den Ferman'a büyük itiraf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 22. bölümde Ali'den Ferman'a büyük itiraf

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Sevilen dizinin 22. bölüm fragmanında Ali'nin Ferman'a Nazlı'yla ilgili yaptığı itiraf heyecanlı anları izleyiciye sundu. Son bölümün ardından gözler şimdi Mucize Doktor'un yeni bölümünde. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı.

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor 6 Şubat Perşembe akşamı ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde acil serviste bulaşıcı bir hastalıktan dolayı kırmızı alarma geçildi. İlgiyle izlenen dizinin yayınlanan bölümünün hemen ardından 22. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümünde yaşanacaklar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle