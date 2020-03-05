Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?
FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor'un oyuncu kadrosuna oyuncu Merve Dizdar dahil oldu. Dizide Damla karakterine hayat verecek olan Merve Dizdar, akıllı bir asistan hekimi oynayacak. Dizinin yayınlanan bölümüyle beraber Merve Dizdar'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri izleyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı? İşte, Merve Dizdar'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
Merve Dizdar kimdir sorusu, Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümüyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla karakteri Ali Vefa’yla rekabet içinde olacak. İşte, Merve Dizdar ve Damla karakteri ile ilgili detaylı bilgiler.
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;
|Dizi
|Yıl
|Dizi/Film
|Rol
|Kanal
|Notlar
|2015
|Kertenkele (dizi)
|İrem
|ATV
|2015
|Kırgın Çiçekler
|İrem (Konuk Oyuncu)
|ATV
|2014
|Beş Kardeş
|Fatma
|Kanal D
|2015
|Çılgın Dersane Üniversitede
|Astrolog Özge
|Show TV
|2013
|Doksanlar
|Selin
|ATV
|2013
|Bir Yastıkta (dizi)
|Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu)
|TRT 1
|2012
|İnsanlar Alemi
|Konuk Oyuncu
|2012
|Kavak Yelleri (dizi)
|Saliha
|Sinema
|2020
|Eltilerin Savaşı
|2016
|Yok Artık 2
|2013
|Mandıra Filozofu
|2011
|Bir Ses Böler Geceyi
MUCİZE DOKTOR DAMLA KİMDİR?
Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.
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