Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?

Merve Dizdar kimdir sorusu, Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümüyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla karakteri Ali Vefa’yla rekabet içinde olacak. İşte, Merve Dizdar ve Damla karakteri ile ilgili detaylı bilgiler.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;

Dizi Yıl Dizi/Film Rol Kanal Notlar 2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV 2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV 2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D 2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV 2013 Doksanlar Selin ATV 2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1 2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu 2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha Sinema 2020 Eltilerin Savaşı 2016 Yok Artık 2 2013 Mandıra Filozofu 2011 Bir Ses Böler Geceyi

MUCİZE DOKTOR DAMLA KİMDİR?

Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.