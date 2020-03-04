Mucize Doktor'un 25. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 25. bölümünden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'da bu haftaki bölümü heyecan dolu olacak. İşte, Mucize Doktor'un 25. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

FOX TV'de diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'un yeni bölümünde;

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır.

Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.