Mucize Doktor'un 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırıyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, 27 Şubat Perşembe akşamı sevenleri ile buluşacak. Perşembe akşamı yayınlanacak olan Mucize Doktor'un 24. bölümünde, karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkumda bulunması, dizinin yeni bölümünde çarpıcı anları ekranlara taşıyacak. İşte, Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.