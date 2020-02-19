Mucize Doktor'un 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Mucize Doktor'un yeni bölümünde yaşanacaklar

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Mucize Doktor 20 Şubat Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölüme dair ipuçlarını veren Mucize Doktor'un 23. bölüm fragmanında, kemoterapide tanışarak aşık olan 2 gencin hikayesi bu hafta duygusal anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Mucize Doktor'un merakla beklenen 23. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.