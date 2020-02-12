Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'da bu haftaki bölümü heyecan dolu olacak. Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 22. bölümünden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

FOX TV'de diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'un yeni bölümünde;

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.

Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.