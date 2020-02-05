Mucize Doktor'un 21. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan Mucize Doktor'da bu haftaki bölümü heyecan dolu olacak. Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 21. bölümünden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Mucize Doktor'un 21. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

Mucize Doktor'un 6 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…