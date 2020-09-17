Mucize Doktor'da Kıvılcım’a ne oldu? Özge Özder ayrıldı mı? İşte yapılan açıklama
Mucize Doktor yeni sezona ayrılıklarla başlıyor. İkinci sezonunun açılışını 17 Eylül Perşembe günü yapacak olan Mucize Doktor'a veda eden isimlerden biri de Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder oldu. Peki, Mucize Doktor'da Kıvılcım’a ne oldu? Özge Özder ayrıldı mı? İşte yapılan açıklama...
Mucize Doktor'un yeni sezonu öncesinde diziden ayrılacak isimler belli olmuştu. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesi Kıvılcım'ı canlandıran Özge Özder'in ikinci sezonda yer almayacağı açıklanmıştı.
Özge Özder'in diziyi kendi isteğiyle mi bıraktığı, yoksa yönetim kararıyla mı diziden çıkarıldığı merak konusuydu. Özge Özder, merak edilen konuya Twitter sayfasında yanıt verdi.
'Mucize Doktor' oyuncusu Özge Özder, Twitter sayfasında şu notu paylaştı:
"Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki “ayrıldı” başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle..."
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